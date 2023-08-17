فوزان للسلط والأهلي في كرة اليد

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رياض - احمد صلاح - فاز فريق السلط على فريق الكتة، بنتيجة 36-31 في المباراة التي جرت، الأربعاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الأهلي على فريق الحسين، بنتيجة 25-24.

وتختتم لقاءات الجولة الرابعة، السبت المقبل، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، عندما يلتقي فريقا كفرسوم والقوقازي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.