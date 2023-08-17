مانشستر سيتي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

مانشستر سيتي بطلاً لكأس السوبر الأوروبيتوّج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الأربعاء في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخرج سيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.

أنهى نادي إشبيلية الشوط الأول متقدماً على السيتي بهدف سجله المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني، استطاع مانشستر سيتي إدراك التعادل بهدف اللاعب الإنجليزي كول بالمير في الدقيقة الـ63، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.