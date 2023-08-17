انت الأن تتابع خبر العارضة تمنح السيتي كأس السوبر الأوروبي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4، الأربعاء في أثينا، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في إحراز هدف إذْ ارتدت ركلته الترجيحية بعدما اصطدمت بالعارضة.

وخاض سيتي المباراة بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، فيما كسب إشبيلية حق المشاركة فيها بعدما نال لقب "يوروبا ليغ" لمرة سابعة قياسية.