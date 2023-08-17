انت الأن تتابع خبر نجم عربي جديد في صفوف ليفربول يرافق محمد صلاح.. سفيان أمرابط يقترب من الريدز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شبكة beIn sports، عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي.كما أفاد موقع ” Sportwereld” الهولندي، أن سفيان أمرابط في طريقه إلى ليفربول خلال هذا الصيف.

مفاوضات ليفربول مع سفيان أمرابط

دي مارزيو، وهو صحفي إيطالي موثوق، قال أن ليفربول أجرى اتصالات مع فيورنتينا لصالح سفيان أمرابط ، وأكد أن الريدز يعملون على ذلك ويتم إجراء الاتصالات من خلال وسطاء حاليًا.

نادي ليفربول يريد ضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف، حيث رحل جوردان هندرسون لصفوف الاتفاق السعودي وذهب بعده فابينيو إلى الاتحاد السعودي.

صحيفة “إكسبريس“، قالت أن ليفربول قد استغل، تأجيل مانشستر يونايتد لحسم الصفقة، وعاد إلى المفاوضات مع أمرابط.

ليفربوليبحث عن لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي، عقب فشله في الحصول على توقيع الثنائي مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، بعد انضمام الثنائي لصفوف تشيلسي.

سفيان أمرابط سبق له الارتباط بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وكذلك أتليتكو مدريد الإسباني بالإضافة لبايرن ميونخ الألماني والأهلي السعودي.

أمرابط خاض مع فيرونتينا 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

وشارك أيضاً مع الفيولا في جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد الإنجليزي.

من جهة أخرى، قال فابريزو رومانو ، الصحفي الموثوق في اخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي ليفربول قدم عرض رسمي لضم لاعب خط الوسط الياباني واتارو إندو، من صفوف شتوتجارت الألماني.

وأضاف رومانو أن اللاعب الياباني متحمس جداً لهذه الخطوة لأنها أكبر فرصة في حياته المهنية.