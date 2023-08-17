انت الأن تتابع خبر مانشستر سيتي بطل السوبر الأوروبي.. هزم أشبيلية بركلات الترجيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد التفوق بركلات الترجيح على حساب أشبيلية الإسباني.مانشستر سيتي خاض مباراة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، بينما أشبيلية هو بطل الدوري الأوروبي.

فوز السيتي ياتي في ظل التفوق للكرة الإنجليزية مؤخراً، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك تحقيق وست هام يونايتد لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة لصعود منتخب إنجلترا للسديات لنهائي كأس العالم.

اهداف مباراة مانشستر سيتي وأشبيلية في كاس السوبر الأوروبي

المهاجم المغربي يوسف النصيري وضع الفريق الإسباني في المقدمة بالدقيقة 25.

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وجاء التعادل لصالح الفريق السماوي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 63.

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وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بتعادل مانشستر سيتي وأشبيلية بهدف لهدف ليتم اللجوء لركلات الترجيح ليحسمها الفريق الإنجليزي لصالح 5-4 ويحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مانشستر سيتي بطل كأس السوبر الأوروبي

سيتي حقق أول بطولات الموسم الجديد، وصالح جماهيره بعد الإخفاق في تحقيق لقب كاس الدرع الخيرية والذي حققه فريق آرسنال.

مانشستر سيتي بات أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية ( دوري الأبطال، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي) ثم يفوز بعدها بكأس السوبر الأوروبي.

ووصل بيب جوارديولا للقب الخامس عشر في مسيرته مع السيتي.