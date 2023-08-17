انت الأن تتابع خبر الزمالك يرد رسمياً على عرض الشباب السعودي لضم زيزو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد نادي الزمالك رسمياً على العرض المقدم من نادي الشباب السعودي، لضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول قضائياً، أصدر بيان رسمي ، أعلن فيه رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق، وشدد البيان على رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء لفكرة التفريط في نجم الفريق الأبيض.

رد الزمالك على عرض الشباب السعودي لضم زيزو

مسؤولو الزمالك نفوا ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول بحكم قضائي، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الخطاب الرسمي الذي أرسله نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأبيض.

وعلق منصور على الخطاب قائلاً، أن خطاب نادي الشباب السعودي قد وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي والد زيزو لطلب رحيل نجله ، لكنأن أحمد مرتضى أبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو.

وكشف منصور عن انفعال والد زيزو بعد رفض الزمالك لعرض الشباب السعودي.

وشدد منصور عن رفض أي عرض لرحيل أحمد سيد “زيزو” عن الفريق حتى لو وصل العرض لمليار جنيه.

وكان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، قد أكد أن الزمالك لم يرد على العرض حتى الآن المقدم من الشباب السعودي، وزيزو متمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء، خاصةً أن العرض المادي سيكون مغري وسوف يحل عدد من أزمات النادي.

بيان مرتضى منصور حول بيع أحمد سيد زيزو لنادي الشباب

خطاب نادي الشباب لطلب ضم زيزو

عرض الأهلي لضم نجم الزمالك

من جهة أخرى، كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على أحمد سيد زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى القلعة الحمراء.