انت الأن تتابع خبر نيمار يحدد أهدافه مع الهلال السعودي .. متحمس لكتابة التاريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول حديث له بعد انضمامه لصفوف الهلال السعودي، أبدى النجم البرازيلي نيمار، سعادته بالانتقال للدوري السعودي عبر بوابة الزعيم.وأجرى النجم نيمار حديث مع المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي، ليتحدث عن تفاصيل انتقاله للزعيم في صفقة مدوية هزت العالم الكروي.

سعادة نيمار في الهلال

نيمار أكد سعادته بالانتقال رسميًا إلى زعيم آسيا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير السعودية، مؤكدا تحمسه جدا للانضمام إلى دوري جديد وشدد على إنها تجربة جديدة وتحد جديد ومتحمس لكتابة التاريخ.

وأضاف النجم البرازيلي أنه موجود لأسعاد الجماهير، ويسعى أن يكون الدوري السعودي أكبر وأكبر، بعد حدوث العديد من التغييرات، وإبرام العديد من الصفقات، مؤكداً أن الدوري سيكون تنافسيًا للغاية.

نيمار في الهلال السعودي

وأكد نيمار أنه انتقل لصفوف الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية الجارية، لإعتقاده أن التنافسية شيء مهم ولهذا السبب انتقل لهذا الدوري ، موضحاً أنه تغير كبير جدا لكنه تحد مغاير.

وعن دور رونالدو في انتقاله لصفوف الهلال، قال نيمار أن النجم البرتغالي كان الرائد في ذلك، ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء من هذا القبيل، واليوم أنت ترى الدوري السعودي ينمو أكثر فأكثر، هذه هي الأهداف.

وأثنى نيمار على امتلاك فريق الهلال السعودي لعدد من اللاعبين المميزين وامتلاك جمهور الزعيم للشغف، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير الهلالية.

نيمار شدد على أنه لم يناقش مع أحد فكرة الحياة في السعودية، لكنه أوضح أنه أجرى بحثا سريعا مع أليكس تيليس ومالكوم وميشيل لكن لم يتطرق لشيء يخص البلد أو المدينة أو الدوري كان الحديث فقط هل ستأتي ورد بنعم بالتأكيد.

وضحك نيمار قائلاً أن قميص الهلال يناسبه وأن الأزرق يليق به.

ووجه نيمار رسالة لجمهور الهلال قائلاً أنه هدفه هو الفوز بكل البطولات مع الهلال.