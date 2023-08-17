انت الأن تتابع خبر أول تعليق من مرتضى منصور على صورة توقيع زيزو الشباب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فام المستشار مرتضى منصور بالتعليق على الصورة التي انتشرت مؤخراً بين جميع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بتوقيع اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق على العقود الخاصة بانتقاله لصفوف فريق الشباب السعودي، وتعد من الأشياء الهامة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

تعليق مرتضى منصور على انتقال زيزو

وعلق مرتضى منصور قائلاً “كل ما تردد عن توقيع زيزو على العقود للانتقال إلى فريق الشباب السعودي غير صحيح، وهذا الخطاب وصل الزمالك، ووالد زيزو حضر إلى النادي وطلب رحيل ابنه عن الزمالك، وكان الرد من نجلي احمد وأمير بتمسك نادي الزمالك بلاعبه حتى هذه اللحظة، أحمد وأمير أبلغا والد أحمد سيد زيزو، أن الزمالك لن يفرط في زيزو ولو بمليار جنيه، فيما كان رد والد اللاعب هو الانفعال ثم انصرف”.

انتقال سيد زيزو إلى الشباب السعودي

وأعلنت التقارير الإعلامية في وقت سابق عن وجود الكثير من السعي من قبل نادي الشباب السعودي ليحصلوا على خدمات جناح نادي الزمالك المميز أحمد مصطفى زيزو أثناء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصلت إدارة النادي مع والد اللاعب وأرسلت إدارة النادي السعودي عرض رسمي لنظيرتها بالأبيض للحصول على الخدمات الخاصة باللاعب.

وانتشر بين كل رواد السوشيال ميديا صورة للاعب أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، وهو يمضي على ورقة أو عقد، وهذا بعد طلب الشباب السعودي لضم اللاعب، والصورة جاء فيها توقيع زيزو على عقد انضمامه إلى النادي السعودي، وحصل على عرض رسمي من نادي الشباب السعودي وتم ضمن فيه أحمد سيد زيزو في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مرتضى منصور أكد أن نادي الزمالك رفض عرض الفريق السعودي وأن اللاعب متواصل مع الفريق.