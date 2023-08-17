انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس والقنوات الناقلة.. ضمك السعودي يقابل الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد في جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 الكثير من اللقاءات الهامة، ولذلك بدء كل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن القنوات الناقلة لكل اللقاءات والبطولات، حيث أنها من الأشياء الهامة والأساسية طوال اليوم، وتبت على مدار اليوم كاملاً لأنها من الأشياء الهامة التي ينقب عنها الجميع في كل الأوقات المختلفة.

مباريات اليوم

وتلعب الفرق في الكثير من المباريات الهامة اليوم بكل المسابقات المميزة، ومن أهمها 2 مباراة في الدوري السعودي عندما يقابل الخليج الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد شريف في نادي أهلي جدة، وأيضاً ضمك السعودي أمام الرياض لأنها من ضمن منافسات الجولة الثانية، وبجانب الكثير من اللقاءات الخاصة بالدوري الأوروبي.

جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

وتبث العديد من المباريات من ضمن التصفيات الخاصة بالدوري الأوروبي 2023/2024، ومن أهمها لقاء جينك أمام أولمبياكوس، وأيضاً تبث مباراة كا أكوريري أمام كلوب بروج، وهي من المباريات الهامة التي يريد أن يتابعها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين في كل الأوقات المختلفة على مدار اليوم.

ونقدم جدول مباريات اليوم أمام كلاً من يريدون مشاهدة ومتابعة اللقاءات الهامة، حيث أنها من الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة، وهي التي تأتي كما يلي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك×الرياض- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الخليج×الأهلى- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

قطر×الغرافة- الساعة 6:30 مساء

المرخية×الريان- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

باتي بوريسوف× شيريف تيراسبول- الساعة 9 مساء

جينك× أولمبياكوس- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

دينامو كييف× أريس سالونيكا – الساعة 8 مساء

بشتكاش× نيفتشي باكو- الساعة 8 مساء

ماريبور × فناربخشة- الساعة 9:15 مساء