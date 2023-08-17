موعد مباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي .. ترددات القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مساء اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، 30 محرم 1445 هجرياً، مباراة جديدة ضمن منافسات الدوري السعودي للموسم الجديد 2023-2024 أمام الخليج، وذلك بعد عودته إلي الهبوط الذي حدث له في الموسم الرياضي الماضي

اتحاد جدة والرائد:

ويدخل أهلي جدة مباراة الخليج وفي جعبته عدد كبير من النجوم الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفي مقدتهم الدولي البرازيلي وبرتو فيرمينو من ليفربول، ونجم منتخب الجزائر رياض محرز من مانشستر سيتي والسنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي وآلان سان ماكسيمين من نيو كاسل وفرانك كيسيه من برشلونة وروجر إيبانيز من روما الإيطالي.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي :

تقام مباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة التي ستقام على أرضية ستاد لأمير محمد بن فهد وبالتحديد قناة SSC1 SD، حيث يقوم مشاري القرني وراشد الدوسري بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

قائمة غيابات أهلي جدة أمام الخيلج في الدوري السعودي:

وكشفت القائمة الخاصة بنادي أهلي جدة لمواجهة الرائد في الجولة الثانية من دوري روشين السعودي، عن غياب روبرتو فيرمينو، عن مباراة اليوم في وذلك بعد الإصابة التي تقعرض لها في تدريبات الفريق الأخيرة