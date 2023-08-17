انت الأن تتابع خبر أنباء عن تعاقد سعودي مع ميسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة سعودية عن إمكانية انتقال اللاعب الأرجتيني ميسي إلى السعودية ، بصفقة مغرية ، لمدة موسم واحد.

وقالت التقارير الصحفية مازال بطل كأس العالم أحد أهداف دوري روشن على الرغم من رفضه في السابق.



وكان ليونيل ميسي قريبا من الانتقال إلى الهلال، ولكن عائلته رفضت فكرة العيش هناك، ليتراجع النجم الأرجنتيني بعدها ويقرر التواجد مع إنتر ميامي الأمريكي الذي يلائم عائلته أكثر.

وحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فإن ميسي تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف أحد الأندية السعودية المدعومة من صندوق الاستثمار السعودي، في صفقة إعارة تمتد لموسم واحد فقط..

ولم تكشف الصحيفة الشهيرة عن هوية الفريق الراغب في التعاقد مع ميسي، إلا أن معلومات أخرى تحدثت عن كون الاتحاد السعودي هو الفريق المرشح للفوز بخدمات ميسي هذا الصيف.

ويسعى النادي السعودي إلى التقدم بعرض رسمي لا يقاوم من أجل اقناع إنتر ميامي بالتخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني لموسم واحد فقط، بعد شهر ونصف فقط من انضمامه إلى صفوف النادي الأمريكي هذا الصيف.