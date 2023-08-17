انت الأن تتابع خبر استقالة مدرب الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس نادي الوحدات الدكتور بشّار الحوامدة، إنّ مدرب نادي الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش، قدّم استقالته، وذكر الحوامدة، أنّ استقالة المدرب البوسني على طاولة مجلس إدارة النادي، ولم تبحث بعد.

وكان نادي الوحدات لكرة القدم منيَ بخسارةٍ فادحة أمام شباب الأهليّ الإماراتي بثلاثة أهداف دونَ مقابل، في اللّقاء الذي جمعهم على ستاد راشد بدبي، الثلاثاء، ضمن الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال آسيا.

وفي وقتٍ سابق قبل المباراة، كان أعلن أعضاء مجلس إدارة النادي خالد العبسي، حاتم أبو معيليش، غصاب خليل، مخلد الكوز ووليد السعودي استقالتهم من الهيئة الإدارية، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قررت الهيئة الإدارية للنادي المشاركة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، والذي سيجمعه بنادي شباب أهلي الإماراتي، الذي يضمّ الاعب "مؤنس دبور" الذي يحمل جنسية كيان الاحتلال الإسرائيليّ.