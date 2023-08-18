انت الأن تتابع خبر حارس أسود المغرب بونو إلى الهلال السعودي رسميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إدارة نادي الهلال السعوديّ لكرة القدم، في وقتٍ متأخر من مساء الخميس، إنّها تعاقدت رسميًا مع الحارس المغربيّ ياسين بونو، حارس منتخب الأسود المغربيّ، قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني.

ونشر الفريق السعودي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترحيبيٍّ بالوافد الجديد بونو، مرفقًا بعبارة: "ديما هلال – ديما أزرق”.

من جانبه، نشر نادي إشبيلية بلاغًا يشكر بونو على مسيرته رفقته، متمنيًا له التوفيق مع ناديه الجديد.