انت الأن تتابع خبر إعلان قائمة المنتخب الوطني في مونديال السلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الاستعدادات واللتحضيرات لكأس العالم 2023، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة مساء الخميس، قائمة صقور الأردن المشاركين في البطولة الكبيرة التي ستقام نهاية الشهر الحالي.

وتضم القائمة 12 لاعبا وهم زيد عباس، أحمد الدويري، أحمد حمارشة، محمد حسين، فادي مصطفى، أمين أبو حواس، سامي بزيع، مالك كنعان، زين النجداوي، هاشم عباس، أحمد حموري، رونديه جيفيرسون، بحسب ما نشر اتحاد اللعبة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لصقور الأردن، المدير الفني وسام الصوص، ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، ومسؤول الإحصائيات والفيديو أغناسيو رودريغيز، والفريق الطبي حسن برهومة وسينا دي لوس أنجيلوس، ومدرب اللياقة أحمد سمير، والإداري فراس أبو زهرة، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.

وبالتزامن مع إعلان القائمة، انطلق وفد المنتخب الوطني إلى الصين حيث يقيم المحطة الأخيرة من تحضيراته استعداداً لكأس العالم، التي تحتضنها الفلبين-اليابان-أندونيسيا.

وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين في الصين، ضد منتخبي فينزويلا وجنوب السودان يومي الأحد والثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل المنتخب إلى مانيلا الأربعاء الموافق 23 آب الحالي.