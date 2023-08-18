انت الأن تتابع خبر بعد زيزو.. ثنائي الأهلي مطلوب في الدوري السعودي بأرقام كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد حصول أحمد سيد زيزو نجم الزمالك على عرض من نادي الشباب السعودي، وصلت لثنائي الأهلي عروض من أندية سعودية للانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.تقارير كشفت عن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي، خلال الميركتو الصيفي الحالي.

بيرسي تاو مطلوب في الشباب السعودي

الشباب السعودي يضع التعاقد مع اللاعب الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، خاصة بعد ما أعلن نادي الزمالك رفض العرض السعودي وتمسكه باللاعب.

محمد عبد المنعم على رادار الاتحاد

كما أشارت تقارير أن نادي الاتحاد السعودي يضع المدافع الأهلاوي محمد عبد المنعم، في قائمة اهتماماته لتدعيم الخط الخلفي في الفريق.

نونو سانتو مدرب الاتحاد طلب التعاقد مع مدافع قوي خاصة بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة تصل إلى 6 شهور، لذلك يرغب المدرب البرتغالي في تدعيم صفوف فريقه بمدافع قوي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، ليتردد اسم محمد عبد المنعم صخرة الدفاع الأهلاوية كأحد الحلول الدفاعية أمام إدارة العميد.

لكن التقارير أكدت صعوبة رحيل ثنائي الأهلي نحو الأندية السعودية، بسبب اعتماد المدرب السويسري مارسيل كولر عليهم بشكل أساسي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعاقدت الأندية السعودية مع لاعب مصر واحد وهو محمد شريف الذي انتقل من صفوف النادي الأهلي نحو نادي الخليج السعودي.

بينما عقدت الأندية السعودية صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الحالية، كان أبرزها ضم نيمار ومالكوم للهلال، رياض محرز وفيرمينو وإدوارد ميندي للأهلي، ساديو ماني وبروزفتيش للنصر ، نجولو كانتي وكريم بنزيما لصفوف الاتحاد.