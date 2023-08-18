انت الأن تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة.. أحمد مرتضى يصدم الجماهير البيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال هناك لا جديد في ملف صفقات الزمالك الجديدة، حيث لم يتعاقد النادي الأبيض مع أي صفقة بسبب منعه من القيد وعدم وجود سيولة مالية تساعده في الصفقات الجديدة.وتم إختيار أحمد مرتضى منصور، قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الزمالك، في ظل عزل والده من منصبه بحكم قضائي.

صفقات الزمالك الجديدة.. زيزو

أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، وجه صدمة للجماهير البيضاء بخصوص صفقات الزمالك الجديدة، بإعلانه تأجيل التعاقدات الجديدة حتى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أحمد مرتضى أن الأولوية الحالية في الزمالك، هى تجهيز مستحقات اللاعبين في الفريق لصرفها قبل إنهاء أزمة القيد وليس إبرام صفقات جديدة، ليتم علق ملف صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي.

وكشف نجل مرتضى منصور، أن النادي الأبيض لديه مديونيات خارجية بحوالي 4 ملايين دولار، حصل منهم على حوالي 900 ألف دولار، ولدين أموال تحت التحصيل 3 ملايين دولار.

ولكن أضاف أن الزمالك غير قادر على فعل شيء بسبب التعاملات البنكية.

أحمد مرتضى ورسالة لرموز الزمالك

ودعا أحمد مرتضى رموز نادي الزمالك، لتضافر جهودهم وتدخلهم بشكل إيجابي لدعم القلعة البيضاء.

وحول خلاف رموز النادي مع مرتضى منصور، قال نجله أن والده رحل عن النادي وطالبهم بالوقوف معه لنجاح نادي الزمالك.

وشدد أحمد مرتضى على عدم وجود رغبة له في المنصب، لكنه يرغب في إنجاح نادي الزمالك وشدد على فتح يديه للجميع من أجل النجاح.

رسالة أحمد مرتضى لممدوح عباس

ودعا أحمد مرتضى، ممدوح عباس الرئيس السابق لرفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وعن حجز الضرائب على النادي، قال أحمد مرتضى أنه سيعقد جلسة مع مصلحة الضرائب ووعد خلال شهر أو أثنين سيقوم بالحل وجدولة المديونية مع مصلحة الضرائب.