انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس.. انطلاق الدوري الألماني والنصر يواجه التعاون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج” مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس، حيث ينطلق الدوري الألماني وكذلك تنطلق الجولة الثانية في الدوريات الإنجليزي، الفرنسي والإسباني.وتستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي وينطلق اليوم أيضاً الدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتنجهام : شيفيلد يونايتد – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN 1 premium بتعليق أحمد البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا : فياريال – الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عادل خلو.

فالنسيا : لاس بالماس – الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق أحمد عبده.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردير بريمن : بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق محمد بركات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ميتز : مارسيليا – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق نوفل باشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

كاسا بيا : سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC HD3 بتعليق عبد الله الشهري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود : الفتح الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق سليمان الشريف وفهد الدريبي.

النصر : التعاون – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق فهد العتيبي وجعفر الصليح.

الحزم : الاتفاق – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 1 – SD 1 بتعليق خالد المديفر وأحمد النفيسة.

الوحدة : الشباب – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية – قناة SSC EXTRA HD 2 – SD 2 بتعليق عبد الله الحربي وسعد يحيى.