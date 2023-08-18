انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس والقنوات الناقلة.. الدوري السعودي عاد من جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة التي تقوم ببثها وتقديمها طوال الوقت، وهو الذي يقدم فيه دوري روشن السعودي والبطولات العالمية، ويتم العمل على تقديم كل ما يريد متابعته جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل الأوقات، ونحرص على تقديم كل ما يريد متابعته الجميع في كافة الأنحاء.

مباريات اليوم

وتبث الكثير من المباريات اليوم في كافة أنحاء العالم، ويعود من جديد الدوري السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى، وتقدم الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023/2024 ومن أهمها الأهلي أمام الخليج، وأيضاً ضمك السعودي أمام الرياض، وتتوفر الكثير من المباريات الأخرى الذي يريد أن يتابعها الكثيرين بشكل مستمر، ودائماً ما يريد الجميع معرفتها لمشاهدة ومتابعة كل اللقاءات الأساسية التي تقدم في كل الأوقات المختلفة دائماً.

جدول مباريات اليوم

ويوجد في جدول مباريات اليوم الكثير من التصفيات الخاصة بالدوري الأوروبي 2023/2024 والتي أهمها مباراة جينك ضد أولمبياكوس، ويتم متابعة التصفيات الخاصة بدوري المؤتمر الأوروبي والتي من أبرزها مباراة كاأكوريري أمام كلوب بروج، ومن أهم هذه المباريات هي:

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فيردر بريمن X بايرن ميونخ – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X شيفيلد يونايتد – 9.45 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X فياريال – 8.30 مساء – beIN Sports HD 1

فالنسيا X لاس بالماس – 10.30 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ميتز X أولمبيك مارسيليا – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الفتح – 6 مساء – SSC HD

الوحدة X الشباب – 9 مساء – SSC HD

الحزم X الاتفاق – 9 مساء – SSC HD

النصر X التعاون – 9 مساء – SSC HD