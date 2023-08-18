صهيب الحسنات يفوز على بطل أوروبا في المصارعة الرومانية

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رياض - احمد صلاح - تمكن اللاعب الأردني صهيب الحسنات من الفوز على بطل أوروبا الجورجي كوزي ريفان ديز في وزن 63 كغم، ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما.

ولفت اتحاد المصارعة الجمعة، ان صهيب الحسنات استهل منافسات بطولة بفوز مهم.



ويستضيف الأردن في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما.

هذا وسيمثل المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، اللاعبون: أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات وغيث عودة الله وعمر ضراغمة ومعتصم كساسبة (مصارعة رومانية)، صهيب مرافي وزيد اسحاق وأورتس شاميل وعبدالله مكون (مصارعة حرة)، إلى جانب اللاعبة نورا طيبين، تحت قيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي ورائد القيسي، ويساعدهم مدربا الفئات العمرية، هاني المرافي وإبراهيم عرعر.