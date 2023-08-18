انتهاء الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة للسيدات

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رياض - احمد صلاح - انتهت منافسات الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة للسيدات ضمن البطولة العالمية .

واستكملت في اليوم الرابع من بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت سن 20 عاما، منافسات الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة للسيدات للأوزان تحت 53 كيلو غراما وتحت 57 كيلو غراما وتحت 62 كيلو غراما وتحت 65 كيلو غراما وتحت 72 كيلو غراما.

كما أقيمت نهائيات "حرة السيدات" للأوزان تحت 50 كيلو غراما وتحت 55 كيلو غراما وتحت 59 كيلو غراما وتحت 68 كيلو غراما وتحت 76 كيلو غراما.

ونالت اللاعبة الصينية، يان رونغ لي، الميدالية الذهبية لوزن تحت 50 كيلو غراما واكتفت الأميركية أودري راي جيمينيز بالميدالية الفضية وحققت كل من الأوكرانية فيكتوريا سلوبودينيوك واليابانية ميروكو ساكان الميدالية البرونزية.

وضمن منافسات وزن تحت 55 كيلو غراما، فقد نالت اللاعبة أرينا مارتينافا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الذهبية وحققت الرومانية جورجيانا كارلا ليركا الميدالية الفضية ونالت كل من الأميركية أماني إيما جونز واليابانية مو كيوكا الميدالية البرونزية.

وحققت اللاعبة الإيطالية، أورورا روسو، الميدالية الذهبية لوزن تحت 59 كيلو غراما ونالت اللاعبة أليسيا حتمانافا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الفضية وحققت كل من الأميركية الكسيس ماري جانياك والقيرغيزستانية كالميرا بيليمبيك الميدالية البرونزية.

وضمن منافسات وزن تحت 68 كيلو غراما حققت اللاعبة اليابانية راي هوشينو الميدالية الذهبية ونالت إليزافيتا بيتلياكوفا (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية الفضية وحققت كل من الهندية أرجاو وألينا شاوتشوك (فريق اللاعبين المحايدين AIN) الميدالية البرونزية.

وتوجت اللاعبة الهندية، بريا، بالميدالية الذهبية لوزن 76 كيلو غراما وحققت الألمانية لورا كوهين الميدالية الفضية ونالت كل من الأميركية كينيدي أليكسيس بليدز والهنغارية فيرونيكا نيكوس الميدالية البرونزية.