إيران تهزم منتخب كرة السلة للسيدات

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رياض - احمد صلاح - تعرضت سيدات المنتخب الوطني لكرة السلة للخسارة أمام نظيراتها الإيرانيات .

حيث خسر المنتخب الوطني بنتيجة (54-72) في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا التي أقيمت اليوم في تايلند ، مع نظيرها الايراني.

وبهذه الخسارة، فقد المنتخب الوطني للسيدات، فرصة المنافسة على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول.



وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب التايلاندي عند الساعة 11 من صباح السبت في دور تحديد المركز الثالث، فيما سيتنافس منتخبا إيران واندونيسيا على الظفر بالبطاقة التأهيلية في النهائي الذي يجمعهما عند الساعة 1:30 من مساء السبت أيضا.