الفيصلي يفوز على معان

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رياض - احمد صلاح - تغلب النادي الفيصلي على نادي معان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، ضمن الجولة الثالثة لبطولة المحترفين.



وقدم عارف الحاج أوراق اعتماده بعد تسجيله الهدف الأول له مع الفيصلي والأول في المباراة في الدقيقة 15،وفي الدقيقة 42 سجل امين الشنانية الهدف الثاني من علامة جزاء.



وقبل انتهاء الشوط الاول بلحظات، وسع خالد زكريا النتيجة بتسجيله للهدف الثالث.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، استطاع نادي معان بتقليص النتيجة عن طريق اللاعب اميه المعايطة بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 88 أطلق نزار الرشدان رصاصة الرحمة بعد تسجيله الهدف الرابع.



وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده لتسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد معان بنقطتين في المركز الثامن.