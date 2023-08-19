الحسين إربد يفوز على الرمثا بهدف وحيد

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رياض - احمد صلاح - حقق نادي الحسين إربد فوزا على نادي الرمثا بهدف دون مقابل ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير حسن في إربد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

سجل الهدف في نادي الرمثا اللاعب سيف درويش من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 ،و بعد جملة من الهجمات المتكررة على مرمى مالك شلبية .



حيث شهدت المباراة العديد من الأحداث منها طرد لاعب الرمثا هايل ذيابات بالبطاقة الحمراء بعد تدخله على سيف درويش.



وفي الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع، توقفت المباراة نتيجة اشتباك لاعبي الفريقين، مما أدى لطرد عبدالرحمن الدرايسة، وطرد مدرب الرمثا وسيم البزور.



وبعدها بأربعة دقائق تلقى صاحب هدف اللقاء سيف درويش البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة.



ورفع الحسين اربد رصيده لتسع نقاط في الصدارة رفقة الفيصلي، فيما تجمد رصيد الرمثا بثلاثة نقاط في المركز السابع.