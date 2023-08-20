انت الأن تتابع خبر حساب ميتروفيتش بعد إنضمامه رسميا للهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع ميتروفيتش لاعب فريق فولهام ،في صفقة انتظرها عشاق الزعيم طوال الفترة الماضية بعدما قام حساب ميتروفيتش بمتابعة الأزرقحيث تم تداول خلال الأيام الماضية قيام حساب ميتروفيتش عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمتابعة الهلال السعودي ليؤكد الأخبار المتداولة حول انضمامه للدوري السعودي.

حساب ميتروفيتش

وشهد حساب ميتروفيتش دخول عدد كبير من عشاق نادي الهلال عبر إنستجرام للترحيب باللاعب وانتظار الكثير منه خلال الفترة المقبلة وتسجيل عدد كبير من الأهداف وتحقيق البطولات .

وأجتاز ميتروفيتش الكشف الطبي في باريس قبل إعلان إنضمامه بشكل رسمي لقلعة الزعيم السعودي في صفقة وصلت للأكثر من 50 مليون يورو.

أرقام ميتروفيتش

حيث أعلن نادي فولهام الإنجليزي رحيل ميتروفيتش في صفقة انتقال قياسية بعد إصرار اللاعب علي الرحيل والانضمام لنادي الهلال السعودي

ووصلت قيمة عقد ميتروفيتش لثلاث سنوات براتب سنوي وصل لنحو 25 مليون يورو

وتعد صفقة ميتروفيتش هي السابعة لـ الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد التاريخي مع البرازيلي نيمار ومواطنة مالكوم وروبن نيفيز والصربي سافيتش والسنغالي كوليبالي والمغربي ياسين بونو

ولعب ميتروفيتش الموسم الماضي مع فولهام وسجل 14 هدف خلال 24 مباراة في بطولة الدوري بينما سجل 111 وصنع 22 هدف خلال 206 مباراة لعبها مع نادي فولهام.

جدير بالذكر أن ألكسندر ميتروفيتش انضم إلى فولهام في يناير عام 2018 قادماً من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قبل أن يقوم فولهام بشراءه.