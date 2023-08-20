انت الأن تتابع خبر كم عمر نيمار 2023.. مفاجأة بعد حفله في ملاعب السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد ملعب الملك فهد حفل أسطوري لاستقبال النجم البرازيلي نيمار بعد انضمامه رسميا لنادي الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفية مما جعل الجماهير تريد معرفة كم عمر نيمار 2023 .ويأتي سؤال الجماهير حول كم عمر نيمار 2023 لمعرفتهم عن إمكانية استمرار النجم البرازيلي في ملاعب الدوري السعودي خصوصا وأن عقده لمدة موسمين فقط خصوصا بعد الاستقبال التاريخي والأسطوري من عشاق اللاعب في المملكة العربية.

كم عمر نيمار 2023

وبالتالي ترغب جماهير الهلال لمعرفة كم عمر نيمار 2023 ؟ حيث يبلغ اللاعب نيمار جونيور 31عاما وهو من مواليد 5 فبراير لعام 1992 بمدينة كروزيز البرازيلية

وأقام نادي الهلال حفل إسطوري لاستقبال النجم البرازيلي نيمار بعد انضمامه رسميا للزعيم وذلك قبل المباراة أمام فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي

ووصل عدد الجماهير في حفل استقبال نيمار لـ نحو 80 ألف مشجع وسط استقبال تاريخي بالألعاب النارية وكاميرات الدرون التي تضيء باسم اللاعب بجانب صور اللاعب في جوانب الملعب

عقد خيال لـ نيمار

وتميز عقد نيمار براتب سنوي وصل لنحو200 مليون علي موسمين بجانب 80 ألف يورو مكافأة بعد كل انتصار يحقق اللاعب مع فريق الهلال في مختلف البطولات.

كما وفر نادي الهلال السعودي طائرة خاصة لـ نيمار تحت تصرفة في أي وقت وهي نفس الميزة المتاحة لـ كريستيانو رونالدو

كما سمح لـ نيمار العيش مع شريكته في منزل ضخم مجهز بشكل كامل وبطاقم خدم

الجزء الأغرب من العقد هو 500 ألف يورو مقابل كل منشور عبر إنستجرام يخص الكرة السعودية أو يروج للسياحة أو للدولة فيه .