انت الأن تتابع خبر ميسي يتوج مع إنتر ميامي بأول ألقابه بعد 8 مباريات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي للتتويج بلقب بطولة كأس الدوري الأميركي – المكسيكي بعد الفوز علي منافسه ناشفيل بركلات الترجيح.ونجح ميسي في التقدم لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بتسديده صاروخية بعد مراوغة المدافعين وتعادل فريق ناشفيل في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

تفاصيل مباراة إنتر ميامي

لتنتقل مباراة إنتر ميامي ومنافسه ناشفيل إلي ركلات الترجيح وينجح ميسي وبوسكيتس وألبا في تسجيل ركلات الجزاء بشكل صحيح لتنتهي بنتيجة 10-9 بعد أن تصدي حراس مرمي إنتر ميامي لضربة جزاء منافسه الحارس إليوت بيناكيو.

ويعد لقب كأس الدوري الأميركي – المكسيكي الأول بالنسبة لفريق إنتر ميامي بعد 8 مباريات فقط مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أرقام ميسي مع إنتر ميامي

ووصل لوينيل ميسي للقب رقم 44 في مسيرته ويصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة وحصل علي جائزة أفضل لاعب بجانب هداف البطولة

ويعد هدف ميسي رقم 50 بالنسبة للمساهمات حيث نجح في تسجيل 35 هدفا وصنع 15 اخري في النهائيات أكثر من أي لاعب أخر.

وانتقل ميسي إلي فريق إنتر ميامي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية بعد فشل عودته إلي فريقه السابق برشلونة وعدم تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان.

وبحسب عقد ميسي مع إنتر ميامي فإنه يحصل علي راتب 50 مليون دولار سنويا بجانب مداخيل جديدة تهم الرعاة وذلك بعد رفض التواجد في الدوري السعودي بعد مفاوضات مع الهلال لمنافسه كريستيانو رونالدو الذي انضم إلي النصر في الإنتقالات الشتوية الماضية.