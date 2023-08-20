انت الأن تتابع خبر الأردني موسى التعمري يسجل هدفين لمونبلييه أمام ليون في الدوري الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح اللاعب الأردني موسى التعمري في قيادة فريقه مونبلييه للفوز علي منافسه ليون بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.وسجل الأردني موسى التعمري هدفين لصالح فريقه مونبلييه في الدقيقة 39 و66 من عمر اللقاء وسجل أرنو نورين هدف وأكور أدامز في الدقيقة 89 من زمن المباراة بينما أحز هدف فريق ليون الوحيد اللاعب أليكساندر لاكازيت في الدقيقة 69 قبل أن يخرج مطرودا من المباراة في الدقيقة 80.

مسيرة موسى التعمري

يلعب موسى التعمري في مركز الجناح الأيمن ونظرا لكونه لاعب يساري فإنه يميل للإختراق في العمق وتسجيل الأهداف

انتقل موسى التعمري إلي صفوف نادي مونبلييه الفرنسي قادما من نادي أود هيفرلي لوفين الناشط في الدوري البلجيكي خلال الإنتقالات الصيفية الجاري

وبدأ موسى التعمري – صاحب 26 عام- حياته الكروية في نادي شباب الأردن وحقق لقب درع الإتحاد الأردني خلال الفترة من 2016-2018 ولعب 19 مباراة وسجل 5 أهداف

أرقام موسى التعمري

وأنتقل موسى التعمري إلي فريق الجزيرة علي سبيل الإعارة في عام 2017 ولمدة عام خاض خلالها 17 مباراة، وسجل 3 أهداف، ثم انتقل إلي فريق أبويل في 2018

وصلت قيمة صفقة انتقال موسى التعمري لفريق أبويل لـ 400 ألف يورو وبعقد ممتد مع النادي القبرصي لثلاث سنوات حقق خلالها لقب الدوري وكأس السوبر القبرصي وحصل علي جائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي بعدما سجل 12 هدف وصنع 7 أهداف

في عام 2020، انتقل موسى التعمري إلي الدوري البلجيكي وبالتحديد نادي لوفين في صفقة وصلت لـ مليون يورو وبعقد لمدة ثلاث سنوات لعب خلالها 86 مباراة وسجل 10 أهداف