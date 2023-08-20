إنتر ميامي يتوج ببطولة كأس الدوري الأمريكي

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رياض - احمد صلاح - حقق نادي إنتر ميامي الأمريكي فوزا ساحقا على نظيره ناشفيل في النهائي ، بركلات ترجيحية، بقيادة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق بطولة كأس الدوري الأمريكي لعام 2023 .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، وتألق حارس مرمى إنتر ميامي وأنقذ ركلة الجزاء إليوت بانيكو، وسجل ضربة جزاء بنفسه.

وخلال ركلات الجزاء الترجيحية تقدم ليونيل ميسي بالركلة الأولى ليُمهد الطريق أمام زملاءه لتسجيل المزيد من الركلات بشكل صحيح، إلا أن "إنتر ميامي" فيكتور أولوا أهدر في لحظة الحسم الركلة الخامسة، وهو ما استغله ستوريدج ليعدل النتيجة لناشفيل 5-5.



بعد انتقال المباراة لركلة بركلة استمر التعادل دون أي إهدار من الطرفين حتى وصلت النتيجة لـ 9-9، فسجل كاليندير لإنتر ميامي الركلة 10 بنجاح، وأهدر حارس ناشفيل ليهدي اللقب لرفاق ميسي.

هذا الفوز، جعل إنتر ميامي يحصد أول لقب له في تاريخه وزاد من ألقاب النجم ليونيل ميسي، إلى 44 لقبًا ليصبح اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أكثر لاعب متوج بالألقاب في تاريخ كرة القدم، ويتفوق على زميله داني ألفيش.

وسجل ميسي، هدفه العاشر مع فريق إنتر ميامي ليحصد لقب هداف البطولة بفارق ثلاث أهداف عن اللاعب بونجوكوهلي هلونجوان من مينيسوتا يونايتد، كما تم اختيار قائد الأرجنتين كأفضل لاعب في البطولة.

كم عدد النهائيات التي خاضها ميسي؟

بعد اللعب مع إنتر ميامي في نهائي كأس الدوري، شارك ميسي الآن في 42 نهائيًا مع الأندية والمنتخب، ومن بين النهائيات التي شارك فيها كان النجم الأرجنتيني، هو الفائز 30 مرة بمعدل نجاح تقريبًا 72٪.

ما هي الألقاب التي فاز بها ميسي في مسيرته؟

حقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الإسباني 7 مرات أيضًا، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب كأس العالم للأندية 3 مرات أيضًا.

بينما توج مع فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي موسمين، وكأس الدوري الأمريكي مرة واحدة، مع إنتر ميامي، وكأس الدوري مع الأرجنتين، وكأس العالم وكوبا أمريكا، والأولمبياد وكأس العالم تحت 20 سنة عام 2005.