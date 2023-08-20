انت الأن تتابع خبر الجزيرة يرفع عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الجزيرة نجاحه في رفع عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد في سجلات فريق كرة القدم، وذلك بعد أن قام بطي ملف القضايا التي كان يعاني منها وتسببت في فرض هذه العقوبة.

ومنع فريق الجزيرة لكرة القدم، من تسجيل أي لاعب جديد، بسبب قرار من اتحاد كرة القدم على خلفية شكاوى لاعبين ضد النادي.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة وائل الجعبري إن إدارة النادي نجحت في الساعات الأخيرة بإغلاق ملف شكوى اللاعبين زيد جابر وليث حبول، من خلال تسديد مستحقاتهما المالية والاتفاق معهما على التنازل عن الشكاوى السابقة، وبالتالي رفع عقوبة المنع من التسجيل.

وبين الجعبري أن الإدارة ستقوم بتسجيل 7 لاعبين جدد، سبق وأن التحقوا بتدريبات الفريق، على أن يتم قيدهم رسميا الأحد .