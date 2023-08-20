توتنهام يحسم القمة مع مانشستر يونايتد

توتنهام يحسم القمة مع مانشستر يونايتدفاز توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل السنغالي بابي ماتار سار هدف التقدم بعدما تابع تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها وسدد بقوة في شباك الحارس أندريه أونانا، وضمن صاحب الأرض الانتصار بعدما حاول بن ديفيز تسديد كرة اصطدمت بمنافسه لاوتارو مارتينيز ودخلت مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 83.

وسدد الفريقان في إطار المرمى أكثر من مرة، وأضاع برونو فرنانديز لاعب يونايتد فرصة خطيرة، لكن في النهاية استحق فريق المدرب بوستيكوجلو الانتصار بعد أداء قوي في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من أن توتنهام باع الهداف والقائد هاري كين إلى بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم، فقد حصد الفريق أربع نقاط من أول جولتين، بينما تجمد رصيد يونايتد عند ثلاث نقاط.