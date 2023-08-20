المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على فنزويلا

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رياض - احمد صلاح - تغلب المنتخب الوطني لكرة السلة على المنتخب الفنزويلي ، خلال مباراة ودية جرت الأحد على أحد ملاعب الصين.

وحقق المنتخب الوطني الأول 89 نقطة مقابل 87 نقطة لنظيره الفنزويلي.

ويقيم المنتخب حاليا معسكرا تدريبيا في مدينة "غوانجو"، في إطار استعداده لخوض نهائيات كأس العالم 2023 التي تستضيفها الفلبين واليابان وأندونيسيا من 25 آب وحتى 10 أيلول المقبل.

ويلتقي المنتخب نظيره جنوب السودان عند الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين.