انت الأن تتابع خبر الوحدات يقبل استقالة المدرب ويرفض استقالة ابو معيلش والعبسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صادق مجلس إدارة نادي الوحدات في جلسته التي عقدت مساء السبت، على سحب الاستقالات التي قدمها أعضاء الهيئة الإدارية عوض الأسمر وغصاب خليل ووليد السعودي.

وقال أمين سر النادي عوض الأسمر، ان مجلس الإدارة وافق على سحب استقالة مخلد الكوز، ورفض الاستقالة التي تقدم بها خالد العبسي و م.حاتم أبو معيلش.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة المدير الفني لفريق الكرة البوسني داركو نيستوروفيتش ومساعده ديان، وذلك بناء على طلبهم، في الوقت الذي سمى به مجلس الإدارة كلا من بسام شلباية ومحمد عبد القادر دغمش مندوبين عن النادي لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023-2024.