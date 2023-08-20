ريال مدريد يهزم ألميريا بثلاثية

ريال مدريد يهزم ألميريا بثلاثيةسجل جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الجديد هدفين ليقود فريقه لتحقيق انتفاضة والفوز 3-1 على ألميريا، وضمن فينيسيوس جونيور الانتصار بهدف متأخر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم ألميريا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الجانب الأيسر من لوكاس روبرتوني.

لكن ريال تعافى سريعا وفرض ضغطا على ألميريا وأدرك التعادل بواسطة بيلينغهام من مدى قريب بعد تعاون مثمر مع فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 60، أرسل توني كروس تمريرة طويلة وارتقى بيلينغهام بين اثنين من المدافعين ووضع لاعب الوسط الإنجليزي الكرة في شباك الحارس لويس ماكسيميانو.

وضمن فينيسيوس انتصار ريال في الدقيقة 73 بعدما توغل بمهارة من خارج منطقة الجزاء وسدد في شباك الحارس ماكسيميانو.

وهذا الفوز الثاني لريال في أول جولتين، وتصدر بيلينغهام مبكرا هدافي الدوري برصيد ثلاثة أهداف.