انت الأن تتابع خبر إسبانيا بطل كأس العالم للسيدات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توّج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدَ فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي 1-صفر، الأحد، في سيدني.

وسجلت قائدة المنتخب أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 29، فيما أهدرت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها الحارسة ماري إيربس (70). وانتظرت إسبانيا مشاركتها الثالثة فقط بعد عامي 2015 و2019 لتظفر باللقب الغالي، بفوزها على إنجلترا أبرز المرشحات في المونديال. وفرض المنتخب الإسباني تفوقه بفضل إبداعه الكروي وأسلوب لعبه الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلباً على خبرة الإنجليزيات اللواتي افتقدن للصفاء المعتاد. وسارت زميلات كارمونا على خطى منتخبي ما دون 17 عاماً وما دون 20 عاماً للسيدات المتوجين باللقب العالمي الغالي عام 2022.