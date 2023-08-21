انت الأن تتابع خبر الأمير فيصل يتوج الفائزين ببطولة العالم للمصارعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توَّجَ سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، الأحد، أبطال الأوزان تحت 60 كغم و67 كغم، و72 كغم، و82 كغم، و97 كغم، للمصارعة الرومانية للرجال، في ختام فعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عامًا، التي استضافها الاتحاد الأردنيّ للمصارعة على مدار 7 أيام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة 1200 مشارك ومشاركة مثلوا 63 دولة، تنافسوا على 120 ميدالية وزعت على 3 تخصصات: المصارعة الحرة للرجال والمصارعة الرومانية للرجال والمصارعة الحرة للسيدات.

وشهد اليوم الختامي من منافسات البطولة إجراء النهائيات الخاصة بالمصارعة الرومانية للرجال.

وكرم الاتحاد الأردني للمصارعة سمو الأمير فيصل بدرع خاص ببطولة العالم تقديراً لجهود سموه بإنجاح البطولة.

وحضر ختام البطولة سمو الأميرة عائشة بنت الفيصل، وسمو الأميرة سارة بنت الفيصل، ووزير الشباب محمد النابلسي، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ونائبا سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات، والأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي السعيد، ورئيس الاتحاد الأردني للمصارعة محمد العواملة.