انت الأن تتابع خبر مدرب النصر السعودي يحدد بديل تاليسكا وحسم التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن موافقه لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، على رحيل اللاعب البرازيلي تاليكسا، مع تحدديه للبدائل لضمها لصفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن لويس كاسترو رحّب بفكرة الإستغناء عن تاليسكا بشرط إحضار لاعب بإمكانيات أفضل وتسمية اللاعب قبل ذلك.

رحيل تاليسكا عن النصر السعودي

وحسب الصحيفة، فأن إدارة النصر السعودي أقترحت لاعبين وهما لويس ألبيرتو ورافينيا دياز، وتم أخذ الموافقة من لويس كاسترو ليتم إحضار احدهما بديلًا لتاليسكا، ولكن الخيارين بحاجة لموافقة لجنة الإستقطابات .

صحيفة الشرق الأوسط، كانت قد كشفت عن استبعاد لويس كاسترو للاعب البرازيلي آندرسون تاليسكا عن النصر السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا ووضع فوفانا بديلًا عنه .

صفقات النصر السعودي

من جهة أخرى، أكد الصحفي فابريزيو رومانو، أن النصر السعودي قد حسم صفقة اللاعب الإسباني ايمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

تقارير أكدت أن قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وأن اللاعب سيسافر خلال يوم للرياض للخوضع للفحص الطبي وتقديمه كلاعب جديد في صفوف النصر السعودي.

كما كشف رومانو، أن نادي النصر السعودي ، قدج حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي أوتافيو بعد توقيع جميع العقود الرسمية مع نادي بورتو ويتبقى فقط الجزء الأخير الخاص بالفحوصات الطبية.

وتعاقد النصر السعودي حتى الآن مع كل من السنغالي ساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ الألماني، مارسيليو بروزفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، اليكس تاليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي.

وخسر العالمي أول مباراتين له في الدوري السعودي أمام كلا من الاتفاق والتعاون، لتصب الجماهير غضبها على الفريق.