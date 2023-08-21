انت الأن تتابع خبر بسبب الأزمة المالية.. أوسوريو يحدد مكان معسكر الزمالك داخل مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على إقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد داخل مصر وعدم السفر للخارج.وكان أوسوريو قد حدد يوم 1 سبتمبر المقبل، لبدء فترة الاعداد للموسم الجديد، بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليهم لاعبي الفريق الأبيض في أعقاب الخروج من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخراً في السعودية.

معسكر إعداد الزمالك للموسم الجديد

مدرب الزمالك استقر على إقامة معسكر الفريق في القاهرة والأقرب مدينة 6 أكتوبر وذلك بسبب الأزمة المالية في القلعة البيضاء وعدم القدرة على إقامة معسكر خارج مصر.

أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك قرر تأجيل سفره إلى بلده كولومبيا المقرر له يوم غد الإثنين إلى موعد آخر، وذلك من أجل الاجتماع مع معاونيه في الجهاز الفني للفريق الأبيض، لبحث بعض الأمور الخاصة بالفريق والاستعداد للموسم الجديد.

المدرب الكولومبي سيسافر لبلاده لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على أن يعود إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

الفارس الأبيض احتل الموسم الماضي لمركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

بينما يتواجد الفريق الأبيض في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.

من جهة أخرى، أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن عقده لجلسة خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خارطة الطريق الجديدة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وذلك بعد استقالة مجلس الإدارة.

ميدو أكد أن أحمد سيد زيزو نجم الفريق ليس للبيع كما وجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء أن الموقف ليس سهلا، ولكن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي.