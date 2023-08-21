تشيلسي يتعثر أمام ويست هام

تشيلسي يتعثر أمام ويست هامخسر تشيلسي أمام وست هام يونايتد 1-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل وست هام بواسطة نايف أكرد وميخائيل أنطونيو، إلى جانب ركلة جزاء قرب النهاية من لوكاس باكيتا، ليحقق الانتصار بعشرة لاعبين بسبب طرد أكرد بعدما تلقى الإنذار الثاني في الشوط الثاني.

وأحرز وست هام أول هدفين بعد تمريرتين حاسمتين من جيمس وارد-براوس لاعب الوسط في ظهوره الأول بعد انتقاله من ساوثامبتون.

وأدرك تشيلسي التعادل 1-1 بتسديدة قوية من كارني تشوكويمكا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ28، لكنه أهدر فرصة التقدم عندما أضاع إنزو فرنانديز ركلة جزاء قبل الاستراحة.

ولدى وست هام أربع نقاط من أول جولتين، مقابل نقطة وحيدة لتشيلسي الذي يستضيف لوتون تاون يوم الجمعة المقبل.

ويشار إلى أن تشيلسي أنفق حوالي 325 مليون جنيه إسترليني (414 مليون دولار) لضم ثمانية لاعبين خلال الصيف الجاري، ووصل إجمالي الإنفاق إلى 800 مليون إسترليني منذ انتقال ملكية النادي إلى تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال في مايو 2022.

لكن مهمة دمج كل هذه العناصر الجديدة ستكون صعبة على بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق، والذي سيستمر بحثه عن فوزه الأول مع فريقه الجديد بعد هذه الخسارة.