لاعب أردني يُتوج بلقب الدوري العربي الافريقي للرياضات الإلكترونية

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رياض - احمد صلاح - تمكن لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، سيف الدين دبابنة، من الحصول على لقب بطولة الدوري العربي الإفريقي للرياضات الإلكترونية للعبة Efootball.

ونجح دبابنة في تحقيق لقب البطولة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 35 دولة.

وفاز دبابنة في النهائي على لاعب المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.

وكان الدبابنة تخطى دور المجموعات، حيث ضمت مجموعته منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو والكويت والسنغال وغانا، لينتقل إلى أدوار خروج المغلوب، وفاز في الدور ربع النهائي على سوريا بنتيجة 2-0، وفي الدور نصف النهائي فاز على العراق بذات النتيجة.

فيما حلت لاعبة المنتخب الوطني سارة حدادين في المركز الرابع ضمن منافسات السيدات.