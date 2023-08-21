انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للموتاي يستعد للمشاركة في البطولة العربية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتجه بعثة المنتخب الوطني للموتاي فجر الثلاثاء، إلى ليبيا، للمشاركة في البطولة العربية للشباب والشابات.

ويترأس وفد المنتخب الوطني الدكتورة ساجدة النعيمات، ويضم المدير الفني ياسر أبو صفية، ومدرب الشباب رأفت السراديح، ومدربة السيدات مينا السعودي، والدكتور محمد الحنيطي.

وستقام البطولة خلال الفترة من 22 - 28 الشهر الحالي.

ويمثل المنتخب الوطني 16 لاعبا ولاعبة وهم : ورد نيروخ، وليد الخفش، عبدالرحمن أبو الليل، ينال باتشي، محمد نيروخ، زيد الشاويش، عبيدة بصبوص، عبدالله أبو زنيمة، سامي الأخرس، عمر وجيه، أسعد السعدي، جمال البداوي ومنذر حمد ومحمد قباجة وقمر المناصير وسدين الرمحي.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة ما يقارب ال 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة عربية.