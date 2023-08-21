موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مباراة قوية مساء اليوم الأنثين الموافق 21 أغسطس في ختام منافسات هذ الأسبوع من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2023، أمام كريستال بالاس

آرسنال وكريستال بالاس :

تقام مباراة آرسنال وكريستال بالاس على أرضية ملعب سيلهرست بارك حيث يحل المدفعجية ضيفاً في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز الجولة الأولي أمام نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أحرزت عن طريق كلا من إدوارد نيكيتاه في الدقيقة السادسة والعشرو من بداية اللقاء وسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثون من الشوط الأول، بينما سجل نوتنجهام فورست هدفه الوحيد عن طريق أنتوني إيلانجا في الشوط الثاني للمباراة

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي :

تبدأ مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:

تنقل قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:

واعلنت مجموعة بي أن سبورت الرياضية الناقل الحصري للدوري الإنجليزي عن تعيين التونسي عصام الشوالي معلقاً لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

ترددت القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.