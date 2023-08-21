انت الأن تتابع خبر كله يروح.. رسميا أشرف صحبي يصدر قرار حازم بشأن مجلس الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً عاجل منذ قليل بشأن إدارة نادي الزمالك وذلك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة خلال اليومين الماضيين.

الزمالك:

وأعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك عن تقديمهم باستقالة جماعية إلي الوزير أشرف صبحي، بالإضافة إلي قيام أحمد مرتضي منصور القائم بأعمال رئيس النادي بعد رحيل والده المستشار مرتضي منصور عن منصبه بعد صدور حكم نهائي ضده بعزله من منصبه.

قرار عاجل :

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزماك خلال الفترة القادمة وحتي حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستقالة التي قدمت له من مجلس الإدارة يوم السبت الماضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة في القرار الذي نشر صورة منه على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن اللجنة تضم كلا من تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وذلك لتسيير شئون النادى في الفترة القادمة، مشيراً إلي أن الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياض وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

طب عاجل :

وطالب وزير الشباب والرياضة من مديرية الشباب والرياضة في محافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك القرار بداية من اليوم، مهيبة من الجميع بعد الانسياق وراء الأخير الغير صحيحة والمغلوطة والتي تسعي إلي أثارة البلبلة في النفوس بين الحين والآخر، والحصول من الأخبار من مصادرها الرسمية وهو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة