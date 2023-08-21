انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين 21 أغسطس والقنوات الناقلة.. كريستال بالاس يقابل أرسنال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم جدول مباريات اليوم الاثنين 21 أغسطس والقنوات الناقلة لجميع عشاق الساحرة المستديرة، وهي التي يهتم بمتابعتها الكثيرين في كل الأوقات ويريد أن يشاهدها الكثيرين في كافة أنحاء العالم، ومن أهمها لقاء آرسنال أمام كريستال بالاس لأنها من المباريات الهامة.

مباريات اليوموتبث الكثير من مباريات اليوم من مسابقات الدوري الانجليزي والإسباني والإيطالي، وتحمل الكثير من الإثارة والمتعة في الكثير من اللقاءات التي تقدم حول العالم، وتعود العديد من الدوريات الكبرى في أوروبا، ويريد الجميع متابعة كل ما هو جديد ومميز على شاشاتها طوال الوقت، وتبت دائماً ليستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة.

جدول مباريات اليوم

ونحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الاثنين في كل مكان، حيث أنها من أبرز الأشياء التي يبحث عنهم الجميع طوال الوقت لمشاهدة ومتابعة الكثير من اللقاءات الكروية الهامة والتي يريد أن يتابعها الكثيرين بأستمرار، وتأتي كما يلي:

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزماك خلال الفترة القادمة وحتي حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستقالة التي قدمت له من مجلس الإدارة يوم السبت الماضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة في القرار الذي نشر صورة منه على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن اللجنة تضم كلا من تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وذلك لتسيير شئون النادى في الفترة القادمة، مشيراً إلي أن الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياض وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

طب عاجل :

وطالب وزير الشباب والرياضة من مديرية الشباب والرياضة في محافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك القرار بداية من اليوم، مهيبة من الجميع بعد الانسياق وراء الأخير الغير صحيحة والمغلوطة والتي تسعي إلي أثارة البلبلة في النفوس بين الحين والآخر، والحصول من الأخبار من مصادرها الرسمية وهو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة