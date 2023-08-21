المنتخب الوطني يخسر أمام الكويت

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رياض - احمد صلاح - خسر المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، الاثنين، الدور قبل النهائي لبطولة غرب آسيا الأولى، أمام نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لاشيء.

وبهذه الخسارة، وفقد المنتخب الوطني فرصة المنافسة على لقب البطولة المقامة في مدينة جدة السعودية.

هذا ومثل المنتخب الوطني اللاعبون: احمد العطلة وابراهيم العطلة وصالح الطهراوي ووفاء ابو طوق ونور الصرايرة وعامر الزركيه وعبدالله صالح العلوان ولؤي علي وعبدالعظيم ادغيش ومحمد مرجان وجميل الحارثي وحسن عودة.