انت الأن تتابع خبر فضائح ثقيلة .. من هو غرينود الذي تصدر ترند السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم غرينود ترند مواقع التاصل في أكثر من دولة فمن هو وما هي قضيته؟

أكد النادي الانجليزي مانشستر يونايتد، إن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها، وكان النادي قد أوقفه في كانون الثاني 2022 بعد رفع دعوى ضده عبرمواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والاعتداء.



وكان من المقرر أن يمثل غرينود أمام المحكمة بعد حوال 3 أشهر، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في شباط الماضي.



وقال النادي في البيان الذي نشره حول هذه القضية، ان الجميع يعرف الصعوبات التي يواجهها اللاعب في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد، لذلك تم الاتفاق معه على أن يبقى بعيدا عن أولد ترافورد.



ومن جانبه، قال غرينوود لوسائل الإعلام البريطانية، إنه ارتكب أخطاء لكنه لم يفعل الأشياء التي تم اتهامه بها، وموضوع الابعاد كان قرار تشاركي بينه وبين مانشستريونايتد وعائلته، وتابع قائلا: "أفضل قرار للجميع هو أن أواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد"، حتى لا يكون سببا في إلهاء النادي.

يذكر ان الشرطة البريطانية قد اكدت سابقا إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لميسون غرينوود، بعد اتهامه بالاعتداء ومحاولة الاغتصاب، من قبل صديقته السابقة عارضة الأزياء الإنجليزية هارييت روبسون التي قامت بنشر سلسلة من الصور والفيديوهات عبر الإنستغرام تتهم فيه حبيبها بضربها والتعدي عليها والتسبب في إصابات بليغة لها.