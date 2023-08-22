انت الأن تتابع خبر تغريم الهلال 100 ألف ريال .. وهذا السّبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي غرامة مالية، بحقّ نادي الهلال السعودي، تبلغ 100 ألف ريال بسبب رمي جماهير النادي 28 علبة مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب عقب نهاية مواجهة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وغرّمت لجنة الانضباط أندية الاتفاق والاتحاد بمبلغ 15 ألف ريال لكل منهما، وذلك بعد التأخر بالدخول لأرضية الملعب في مباريات الجولة الثانية وتكرار المخالفة، بينما غرمت نادي الفتح بـ10 آلاف ريال للمخالفة ذاتها، لكنها المرة الأولى التي تحدث.

وعاقبت لجنة الانضباط أمين بخاري، حارس مرمى فريق النصر، بعشرين ألف ريال لدخوله إلى أرضية الملعب دون تسجيل اسمه في القائمة لمباراة التعاون، كما غرّمت اللجنة محمد الضليفع لاعب التعاون بعشرين ألف ريال لدخوله أرضية الملعب دون تسجيل اسمه في قائمة الفريق لمواجهة النصر.