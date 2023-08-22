انت الأن تتابع خبر اختتام الدور الأول لبطولة الشباب لخماسيات كرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت مديرية شباب العقبة منافسات الدو الاول لبطولة الشباب لخماسيات كرة القدم صيف الأردن ٢٠٢٣ ،و التي تنظمها وزارة الشباب بمشاركة 24 فريقا و 300 لاعب ومدرب واداري بواقع 22 مباراة في قصبة العقبة ولواء القويرة .

وتضمنت المنافسات إقامة 22 مباراة تأهل منها فريق العقباوية بعد تفوقه على فريق زبدة الديوان بنتيجة (3-2) لمنافسات الدور الثاني والتي ستنطلق خلال الأسبوع القادم .

وستشهد منافسات الدور الثاني إقامة مباراة على مستوى اللوائين ،وتتضمن جوائز ومكافآت مالية للفرق الفائزة بالمركزين الأولى الثاني في كل محافظة.

وأشار مدير شباب العقبة د مخلد المجالي ، إلى أن نجاح تنظيم فعاليات الدور الأول يؤكد على قدرة وزارة الشباب على تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي، وعلى دور مدريات الشباب الهام في تنظيم البرامج النوعية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات والذي عكسته المشاركة الواسعة من الشباب في البطولة.