انت الأن تتابع خبر الاتحاد يتصدر دوري الناشئات لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حافظ فريق نادي الاتحاد على صدارة منافسات الدوري النسوي تحت سن 16 لموسم 2023/2024، بعد ختام الجولة الثالثة، والتي أقيمت على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، مساء الاثنين.

وشهدت الجولة الثالثة من بطولة دوري النخبة تفوق الاتحاد على "عمان أف سي" 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على الراية 3-0.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، متقدماً عن الأرثوذكسي 4، ثم الاستقلال 3، عمان أف سي 1، والراية دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الراية مع الاتحاد، فيما يواجه "عمان أف سي" نظيره الاستقلال، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

في المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات تحت سن 16، تعادل النصر مع الأهلي 1-1، وتغلب نشامى المستقبل على عجلون 2-0، فيما فاز نشامى الأردن على البترا 9-1.

وتصدر نشامى المستقبل ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه النصر 7، ثم الأهلي 4، عجلون ونشامى الأردن 3، سهل حوران والبتراء دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة تحت سن 16 لأندية الدرجات يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي نشامى المستقبل مع الأهلي، ونشامى الأردن مع سهل حوران عند الخامسة عصراً، فيما يواجه النصر نظيره البتراء عند السابعة والنصف مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.