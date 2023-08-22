انت الأن تتابع خبر موعد افتتاح بطولة السيدات الأردنية السعودية لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم الأربعاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، منافسات بطولة أندية السيدات الأردنية السعودية لكرة القدم.

ويلتقي عند الخامسة مساء فريقا الهلال السعودي مع فريق "عمان أف سي" الأردني، قبل أن يقام حفل الافتتاح عند الثامنة مساء، ثم مباراة فريقي الاتحاد الأردني مع نظيره الاتحاد السعودي.

وتنص تعليمات المسابقة، على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى صاحبي المركز الأول والثالث من الدوري الأردني للمحترفات (الاتحاد وعمان اف سي) إلى جانب صاحبي المركز الثاني والرابع من الدوري السعودي الممتاز للسيدات (الهلال والاتحاد).

وتشهد المجموعة الثانية تواجد صاحبي المركز الأول والثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات (النصر والشباب) إلى جانب صاحبي المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني للمحترفات (الأرثوذكسي والنصر).

ويتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول المقبل.

وتشهد فعاليات البطولة عدداً من المحاضرات وورش العمل النوعية على هامش المنافسات.

وانطلقت أمس الاثنين، ورشة عمل للحكمات المشاركات في إدارة البطولة والتي تستمر ليومين، يتخللها محاضرات نظرية وتدريبات عملية وفحص للياقة البدنية.

وتهدف الورشات إلى صقل وتطوير الكوادر النسوية المشاركة بالبطولة من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم، حيث تعتبر ورشات العمل فرصة كبيرة للارتقاء واكتساب الخبرة المشتركة.