انت الأن تتابع خبر مشوار منتخب رفع الأثقال ببطولة العالم البارالمبي يبدأ الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفتتح اللاعب الأردني البارالمبي عمر قرادة، مشوار منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم المقامة حاليا في دبي، وستبدأ منافسات وزنه عند الساعة 12.00 ظهر الأربعاء.

وتستمر منافسات البطولة حتى الـ 30 من شهر الحالي، والتي تعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس البعثة أحمد حياصات، إن بعثة المنتخب الوطني، شاركت في حفل افتتاح البطولة الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حيث حصل على شرف رفع علم الوطن البطل عبد الكريم خطاب.

وأضاف أن قرادة خضع الثلاثاء، لعملية الميزان للتأكد من محافظته على وزن 49 كغم، وأكد انه جاهز للمحافظة على ميداليته الذهبية التي توج بها في بطولة العالم الماضية التي احتضنتها العاصمة الجورجية تبلّيسي أيلول 2021، بعد أن تمكن من رفع 174 كغم، على الرغم من مشاركة 36 رباعا في وزنه بمنافسات البطولة الحالية.

وشدد على أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المكون من عيسى هلال ومساعده أحمد أبو الرب، وضعا برنامجا تدريبيا مكثفا لرفع جاهزية اللاعبين.

يذكر أن بعثة المنتخب الوطني، تضم 9 لاعبين ولاعبات هم، عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، علي شوباش، محمد الشنيطي، ثروة الحجاج وأسماء عيسى.